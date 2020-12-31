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CHP'li Halk TV bir kez daha 28 Şubat zihniyetinden esintiler verdi! Başörtülü hakimleri hedef aldılar
28 Şubat zihniyeti bir kez daha sahne aldı. CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı. 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.