31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Halk TV bir kez daha 28 Şubat zihniyetinden esintiler verdi! Başörtülü hakimleri hedef aldılar

CHP'li Halk TV bir kez daha 28 Şubat zihniyetinden esintiler verdi! Başörtülü hakimleri hedef aldılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.12.2020 00:15
28 Şubat zihniyeti bir kez daha sahne aldı. CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı. 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.
CHP'li Fikri başörtülü hakimleri hedef aldı!
CHP'li Fikri başörtülü hakimleri hedef aldı!
Kılıçdaoğlu'nun skandal 'Selahattin Demirtaş' sözlerine MHP'den tepki!
Kılıçdaoğlu'nun skandal 'Selahattin Demirtaş' sözlerine MHP'den tepki!
Acılı anneden 'Selahattin Demirtaş' tepkisi!
Acılı anneden 'Selahattin Demirtaş' tepkisi!
Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı açıklaması
Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı açıklaması
A Haber aşıların tutulduğunu depoyu görüntüledi
A Haber aşıların tutulduğunu depoyu görüntüledi
Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Kobani olaylarıyla ilgili yeni iddianame! 108 kişi...
Kobani olaylarıyla ilgili yeni iddianame! 108 kişi...
Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir
"Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir"
HDP'nin tecavüzcü vekili hakkında flaş gelişme
HDP'nin tecavüzcü vekili hakkında flaş gelişme
Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe!
Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe!
Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Aşılamaya başlıyoruz
Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Aşılamaya başlıyoruz
Türkiye Yemen'deki saldırı kınadı!
Türkiye Yemen'deki saldırı kınadı!
Daha Fazla Video Göster