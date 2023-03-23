23 Mart 2023, Perşembe
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CHP'li gazeteci Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti: Muhalefet gelirse yargılanacaksınız
CHP Yandaşı Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında YSK üyelerini böyle tehdit etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumda, gelecek iktidarın yargılanacağını dile getiren Ataklı, "AK Parti kazanırsa bir sorun yok, ancak muhalefet kazanırsa böyle bir tehlike var" ifadelerini kullandı.