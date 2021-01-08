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CHP’li Fikri Sağlar’ın skandal başörtü açıklaması! AK Partili kadın hukukçular tepki gösterdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2021 13:31
Güncelleme:08.01.2021 13:48
CHP’li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" sözleri gündemdeki sıcak yerini koruyor. Fikri Sağlar’ın sözleri bir dönemin zihniyetini yeniden akıllara getirdi. Hem de Türkiye’ye çok yol kaybettiren bir zihniyeti. 28 Şubat sürecinin toplumda açtığı yaralar daha kaybolmamışken başörtüsü üzerinden sarf edilen sözlere AK Partili kadın hukukçulardan “Bu siyasi düşmanlıktır. Zihinsel kodların dışa vurumudur” tepkisi geldi.

AK Parti milletvekili avukat Serap Yaşar: Hakim tarafsızlığı, bir hakimin cübbe giyip yemin etmesinden sonra şüphe duyulması doğru bir şey değil. Bunun rasyonel bir temeli yoktur. Hayal dünyasında söylenen şeyler. Mesleğini onuruyla yapanlara büyük bir haksızlık.

Normalleştiğini düşünerek mutlu olmak istiyorum ama fakat bir taraftan siyasette yine önemli pozisyonlar işgal etmiş hala ekranlarda kendine yer bulabilen politik figürler çıkıp böyle bir laflar ettiğinde o zihniyetin eskiye bir özlem duyduğunu da görüyorum. Bir hakim kolay yetişmiyor.

AK Parti milletvekili avukat Gülay Samancı: Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin üzerimize farz ettiği ve inancımız gereği örtünüyoruz. Hakimin vereceği kararla bunun bir alakası yoktur. Hakim orada kendi mevzuatı çerçevesinde, hukuk devleti içerisinde kanunlar nezdinde karar verir. Bunun başörtülü olarak o mecraya çekilmiş olması siyasi olarak bir düşmanlığında kendisini göstermektedir.

28 Şubat döneminde ben Antalya Baro'sunda avukat olarak görev yaparken bana başörtüden dolayı soruşturma açıldı. Bana 'Elinizde avukatlık çantasıyla otobüse bile binemezsiniz orası bir kamu alanıdır. Müvekkiliniz bile sizi göremez." denildi. Bu kadar dayatmacı ve ayrıştırıcı bir söylem kullandı. Sonra bu kişi CHP'den milletvekili oldu.

AK Parti milletvekili avukat Zeynep Yıldız: Fikri Sağlar'ın bu açıklaması aslında bilinç altında yatan zihinsel kodların dışa vurumudur. Biz bu zihniyet kodlarının farkındayız. Onların dönüşüm görüntüsü takiyye mi kaygısını yaşadık.

Bu aslında bize bir şey kodluyor. 'Tek tip vatandaş kabul ediyorum. Başını nasıl örtmesini gerektiğini tasvir ediyorum ve o şekilde olacak' demeye getiriyor. Makbul ve makbul olmayan vatandaş tasviri yapılıyor. Kutuplaşmayı tetikliyor. Ben böyle bir zihin dünyasının artık olmadığını düşünüyordum.

AK Parti milletvekili avukat Emine Yavuz Gözgeç: CHP zihniyeti hala hakimi polisi veya öğretmeni başörtülü ya da başörtüsüz diye ayırabiliyor. İnsanları yaşam tarzlarına ve kıyafetlerine göre kategorize edebiliyor.

Yıllarca başörtüsüyle duruşmalara giremedik. 28 Şubat döneminden beri başörtülü kadınlarımız öğretmen, hakim ve polis olamadı. Bu suni gündemlerle bankaların içerisi boşaltıldı. Fikri Sağlar'ın bu sözlerini duyunca 'eski Türkiye'ye özlem mi var' diye endişelendim. Faşist CHP zihniyeti hala değişmemiş.

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