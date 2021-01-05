Erkan Tan’dan CHP’li Fikri Sağlar’ın sözlerine tepki: Dindarlardan, başörtülülerden nefret ediyorlar
A Haber Spikeri Erkan Tan, CHP’li Fikri Sağlar’ın başörtüsü ile ilgili sözlerini değerlendirdi ve Türkiye’de Fikri Sağlar gibi düşünen insanların varlığından söz etti.
A Haber Spikeri Erkan Tan'ın açıklamaları:
"Fikri Sağlar CHP'de yalnız değildir. Ne yazık ki Türkiye'nin %25-30'u Fikri Sağlar gibi düşünmektedir! Nefret ve kin kitlelerce benimsenmiştir. Nefret değerlerini kabullerini normalleştirmişlerdir.
Başkan Erdoğan ve onun temsil ettiği değerlerden nefret etmektedirler… Maalesef dindarlardan, Müslümanlardan, başörtülülerden ve Osmanlı'yı sevenlerden nefret ediyorlar"
NE DEMİŞTİ?
CHP'li Fikri Sağlar, "Türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." sözleriyle toplumun her kesiminin tepkisini çekmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ
Başkan Erdoğan, Sağlar'a, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır" tepkisini verirken, CHP'yi de, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte, başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler" sözleriyle eleştirmişti.
İKİYÜZLÜLÜK, BARBARLIK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP'linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o. Kadın haklarının gerçek savunuculuğu Cumhurbaşkanımızın isminin yanına yazılır. Bu konuda eleştirenlerin isminin yanına ise, yasakçılık, siyasi iki yüzlülük, ayrımcılık ve barbarlık yazılıdır.
ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN SİZSİNİZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: CHP'den her gün taciz ve tecavüz haberleri geliyor. Yetmiyor canice katledilen gencecik bir kızımızın ailesi, vekiliniz tarafından aranıp konunun kapatılması isteniyor. Artı il başkanınız inananlara karşı takiyye yaptığınızı söylüyor ve sizden çıt yok. Özür dilemesi gereken sizsiniz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP 'gündem değiştirmekten' bahsediyordu ya. Eskimeyen alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yapamamanın ezikliği ile şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor: İftira ile gündem değiştiriyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü. Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye'de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir. Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz.