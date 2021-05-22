22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ay-yıldızlı şanlı bayrağa büyük saygısızlık: Yerlere attı

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ay-yıldızlı şanlı bayrağa büyük saygısızlık: Yerlere attı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2021 22:14
CHP’li isimlerin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde büyük bir saygısızlığa imza attı. Karaca üstüne çıktığı arabadan yol kenarına Türk bayrağı fırlattı.
CHP'li Alim Karaca'dan ay-yıldızlı şanlı bayrağa büyük saygısızlık
CHP'li Alim Karaca'dan ay-yıldızlı şanlı bayrağa büyük saygısızlık
Başkan Erdoğan’ın makam aracından görüntüler!
Başkan Erdoğan’ın makam aracından görüntüler!
Tünelin ucundaki ışık için tarih verdi! Normale dönüş...
Tünelin ucundaki ışık için tarih verdi! Normale dönüş...
MSB duyurdu! PKK'ya 'pençe' darbesi
MSB duyurdu! PKK'ya 'pençe' darbesi
Kıbrıs'ta yeni müzakere süreci olacaksa...
"Kıbrıs'ta yeni müzakere süreci olacaksa..."
Son dönemde provokasyonlar neden arttı?
Son dönemde provokasyonlar neden arttı?
İBB'nin TÜRGEV kararı hukuka aykırı bulundu
İBB'nin TÜRGEV kararı hukuka aykırı bulundu
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim?
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim?
İhanetin kronolojisi! 7 maddede kaos planı
İhanetin kronolojisi! 7 maddede kaos planı
Yunanistan zulmetti! Türkiye sahip çıktı
Yunanistan zulmetti! Türkiye sahip çıktı
Gökbey’in tam boy statik testine başlanacak
Gökbey’in tam boy statik testine başlanacak
KKTC'de büyük heyecan!
KKTC'de büyük heyecan!
Daha Fazla Video Göster