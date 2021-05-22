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CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ay-yıldızlı şanlı bayrağa büyük saygısızlık: Yerlere attı
CHP’li isimlerin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde büyük bir saygısızlığa imza attı. Karaca üstüne çıktığı arabadan yol kenarına Türk bayrağı fırlattı.