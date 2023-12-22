CHP'li Eren Erdem'den büyük itiraf! Halk TV'ye her ay 2 milyon lira para gönderiliyordu...

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yaptığı açıklamada görevde olduğu dönemde partiden Halk TV'ye ayda 2 milyon lira verilen ödenek verildiğini itiraf etti. Eren Erdem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlar yapmasının ardından para ilişkisine son verdiğini de belirtti. İşte detaylar...

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