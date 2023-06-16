16 Haziran 2023, Cuma
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CHP’li Engin Özkoç’a yeni görev! Bakan olacaktı danışman oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski yardımcısı 27. Dönem Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u örgütlerden sorumlu koordinatör başdanışman olarak atadı. Özkoç olası Millet İttifakı iktidarında İçişleri Bakanı olabilmek için milletvekili adayı olmamıştı.