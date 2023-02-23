23 Şubat 2023, Perşembe
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CHP'li Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'den kirli algı operasyonu: İddiasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri yalanladı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olan depremler sonrası devletin yaraları sarma çabası topyekün sürerken, muhalefet temsilcileri ise giriştikleri algı operasyonlarıyla bu zorlu mücadeleyi akamete uğratmaya çalışıyor. Daha önce sahada "Devlet yok" yalanını ortaya atan muhalefet temsilcileri bu kez de "Çadır yok" provokasyonuna girişti. CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, partisi tarafından fonlanan Halk TV'de "Beni de Silivri'ye atın. Artık yeter" diyerek bölgeye bir tane bile çadır gitmediğini öne sürdü. Güzel'in iddialarını ise geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları boşa çıkardı.