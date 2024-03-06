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CHP'li Bulut'tan "hain" eleştirisi

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Giriş: 06.03.2024 14:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Genel Merkezde CHP muhabirleri ile bir araya geldi. Burhanettin Bulut Parti içi muhalefete sert çıktı. Toplantıdan detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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