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CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den öğretmen ve polislere hakaret

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Giriş: 26.03.2021 09:02
Güncelleme:26.03.2021 09:16
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması, CHP'yi rahatsız etti. CHP'liler her fırsatta toplumu ayrıştırma çabalarına girişti. Onlardan biri de Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin oldu. Şahin, hazırlattığı afişlerle öğretmen ve polislere hakaret etti. Duruma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Bilbordlar toplatıldı, İçişleri Bakanlığı da Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı.
CHPli belediye başkanından öğretmenlere ve polislere hakaret CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖĞRETMENLERE VE POLİSLERE HAKARET
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