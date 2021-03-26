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0){for(t=0;t
26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den öğretmen ve polislere hakaret Giriş: 26.03.2021 09:02 Güncelleme:26.03.2021 09:16 Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması, CHP'yi rahatsız etti. CHP'liler her fırsatta toplumu ayrıştırma çabalarına girişti. Onlardan biri de Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin oldu. Şahin, hazırlattığı afişlerle öğretmen ve polislere hakaret etti. Duruma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Bilbordlar toplatıldı, İçişleri Bakanlığı da Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı. DİĞER