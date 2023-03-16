16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Berhan Şimşek Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken canlı yayında rezil oldu

CHP'li Berhan Şimşek Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken canlı yayında rezil oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2023 11:24
CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu. Demirtaş'ın PKK'lı teröristlerin cenazesine gitmeyen vekiller için "Disipline veririm" sözleri hatırlatılınca savunmaya geçen ve "Ben bu sözleri hiçbir yerde okumadım" diyen Şimşek, o konuşma dinletilince ne diyeceğini şaşırdı.
Anadolu’nun cengaver kadınları!
Anadolu’nun cengaver kadınları!
İlk Evim’de İstanbul kurası!
İlk Evim'de İstanbul kurası!
Hafta sonuna dikkat!
Hafta sonuna dikkat!
CHP’li Şimşek canlı yayında rezil oldu
CHP'li Şimşek canlı yayında rezil oldu
Türk milletinden intikam alınıyor
"Türk milletinden intikam alınıyor"
Olası bir depremde çıkmalı binalar risk taşıyor!
Olası bir depremde çıkmalı binalar risk taşıyor!
6 aylık yağış bir günde düştü
6 aylık yağış bir günde düştü
İstanbul’u birbirine kattı!
İstanbul’u birbirine kattı!
Selde can kaybı 15’e yükseldi
Selde can kaybı 15’e yükseldi
Oy vermek için adres beyanı şart
Oy vermek için adres beyanı şart
İstanbul’da ilk kuralar bugün
İstanbul'da ilk kuralar bugün
İstanbul Sözleşmesi krizi patlak verdi!
İstanbul Sözleşmesi krizi patlak verdi!
Daha Fazla Video Göster