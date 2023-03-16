16 Mart 2023, Perşembe
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CHP'li Berhan Şimşek Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken canlı yayında rezil oldu
CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu. Demirtaş'ın PKK'lı teröristlerin cenazesine gitmeyen vekiller için "Disipline veririm" sözleri hatırlatılınca savunmaya geçen ve "Ben bu sözleri hiçbir yerde okumadım" diyen Şimşek, o konuşma dinletilince ne diyeceğini şaşırdı.