28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Berhan Şimşek cuma hutbelerine iftira atmıştı! Diyanet'ten suç duyurusu

CHP'li Berhan Şimşek cuma hutbelerine iftira atmıştı! Diyanet'ten suç duyurusu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2021 16:48
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı" iddiası nedeniyle eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklamada "Art niyetli bir yaklaşım, açıkça bir iftiradır. Başkanlığımızı hedef alan, hizmetlerimizi aşağılamaya ve küçük düşürmeye çalışan, personelimizi de töhmet altında bırakan bu girişimlerin mutlaka yargı önünde hesabı verilmelidir" denildi.

Başkanlık 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, 26 Ocak'ta bir televizyon programına yorumcu olarak katılan Şimşek'in, cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığını iddia ederek Başkanlık hakkında küçük düşürücü ve aşağılayıcı ithamlarda bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin 27 Ekim 2020 tarihinde başka bir televizyon programında aynı iftiraları, asılsız ve gerçeğe aykırı beyanları öne sürdüğü ifade edilen dilekçede, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'ın yayın moderatörüne ulaşıp hutbelerin yazılma sürecini anlattığı kaydedildi.

Suç duyuru dilekçesinde, şüphelinin iddialarını ispat edecek delilleri sunması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımız itina ile hazırladığı ve cuma günü gibi Müslümanları bir araya getiren günün hassasiyetini gözeterek dinimizin önemli mesajlarını içeren cuma hutbesinin okunmasını ciddi bir şekilde takip etmektedir. Başkanlık mevzuatına aykırı hiçbir uygulamaya müsaade edilmemektedir. Tarafımızdan konu bu kadar önemle takip edilirken 'Hutbelerin bir siyasi parti genel merkezi tarafından hazırlandığı' iftira ve ithamlarında bulunmak şüpheli de dahil hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu iddialar art niyetli bir yaklaşım, açıkça bir iftiradır. Başkanlığımızı hedef alan, hizmetlerimizi aşağılamaya ve küçük düşürmeye çalışan, personelimizi de töhmet altında bırakan bu girişimlerin mutlaka yargı önünde hesabı verilmelidir."

Dilekçede, Şimşek hakkında, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca soruşturma yürütülmesi ve bunun sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.

Berhan Şimşek'in iftirasına suç duyurusu
Berhan Şimşek'in iftirasına suç duyurusu
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu fahiş fiyatları değerlendirdi
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu fahiş fiyatları değerlendirdi
Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu!
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu!
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "yerli aşı" açıklaması
Mavi bere düşmez yere!
Mavi bere düşmez yere!
KKTC'de FETÖ operasyonu!
KKTC'de FETÖ operasyonu!
Dünden bugüne sosyal devletçilik
Dünden bugüne sosyal devletçilik
Sincar’a operasyon olacak mı?
Sincar’a operasyon olacak mı?
İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan çıktı!
İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan çıktı!
A Haber sınırın sıfır hattında
A Haber sınırın sıfır hattında
Bir ilk yaşandı! Müthiş görüntüler
Bir ilk yaşandı! Müthiş görüntüler
Daha Fazla Video Göster