CHP'li belediyelerde yeni işçi kıyımı olabilir! Yüz bin işçi...

Yılbaşının yaklaşması ile CHP’li belediyelerde 100 bini aşkın sözleşmeli işçi 1 Ocak itibarıyla işinden olma tehlikesi ile karşı karşıya. CHP’li belediyeler sözleşme yenilemezse hali hazırda devam eden işçi kıyımı büyük boyutlara ulaşabilir. İşte haberin ayrıntıları…