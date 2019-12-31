CHP'li belediyelerde işçi kıyımı! Binlerce kişi ekmeğinden oldu

Yerel seçimlerin ardından göreve gelen CHP'li belediyelerin işçi kıyımı yüzünden ekmeklerinden olan işçiler, yeni yılda işlerine geri dönmek istiyorlar. Bu durum CHP'li başkanların ise pek umurunda değil. Tam tersi kıyıma devam ediyorlar. CHP'li belediyeler binlerce işçiyi işsiz bırakıp insanların ekmekleriyle oynadılar.

CHP'li belediye başkan adaylarının yerel seçimler öncesi ''hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız'' vaadi, seçim sonrası çok çabuk unutuldu. İzmir'de binlerce emekçi, gözünün yaşına bile bakılmadan işten çıkarıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında belediye yönetiminin CHP'ye geçtiği illerden biri olan Mersin'de de işçi kıyımı yaşandı. Yüzlerce emekçi yeni yıla işsiz girmek zorunda bırakıldı. Benzer manzara Adana'da da yaşandı.

İLK İCRAATLERİ...

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında CHP'li belediye başkanlarının ilk icraatleri işçi kıyımı, sendika değiştirmeye zorlama ve sürgüne göndermek oldu. Binlerce emekçi yeni yıla işsiz giriyor. Çanakkale de CHP'li belediyelerde işçi kıyımının yaşandığı adresler arasında. Muğla'da göreve geldikleri andan itibaren işçi kıyımına başlayan CHP'li belediyelerde bir de sürgün eziyeti baş gösterdi.

TEK İSTEKLERİ İŞLERİNE DÖNMEK

Kırşehir'de de binlerce emekçi yeni yıla işsiz giriyor. CHP'li belediye başkanlarının koltuklarına oturur oturmaz hiçbir gerekçe göstermeden çoğunu 'sms' mesajı göndererek kapının önüne koyduğu emekçiler 2020'ye buruk giriyor. Herkes yeni yılda huzur, sağlık mutluluk dilerken onların ilk aklına gelen ise işlerine geri dönebilmek.

SÖZLER HAVADA KALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği hiçbir işçi ekmeğinden olmayacak sözü hava kaldı. işte başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Çanakkale, Antalya, Mersin, Muğla, Adana ve Kırşehir'de yaşanan işçi kıyımları...