CHP’li belediyeler Necati Özkan’a mı çalışıyor? Sosyal medya işleri için 6 milyon alacak

Geçmişte FETÖ'nün kanallarında boy gösteren ve yeni CHP'ye nasıl misyon biçtiklerini anlatan Necati Özkan, yıllardır bol sıfırlı ihaleler alıyor. Üstelik bu paralar karşılığında sadece sosyal medya işleri yapıyor. Necati Özkan bu kez Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden milyonlarca liralık ihale aldı.

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