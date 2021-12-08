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CHP'li belediyede 'insanlık bitmiş' dedirten olay! Otobüs şoförü işçiyi ''kıyafetin kirli'' diyerek araca almadı

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Giriş: 08.12.2021 01:04
Güncelleme:08.12.2021 01:04
CHP'li Muğla Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Belediyeye ait bir otobüs şoförü, evine gitmek için otobüse binen işçiyi kıyafeti kirli olduğu için araca almadı. "Sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyen şoföre, araçtaki bir kadın tepki gösterdi. O anlar ise böyle kameraya yansıdı...
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