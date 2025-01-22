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CHP’li belediye yanan otele rapor vermiş

CHP'li belediye yanan otele rapor vermiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.01.2025 15:47
Güncelleme:22.01.2025 15:50
Kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangının altından CHP ihmali çıktı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Kartalkaya yetki alanım değil" açıklamasının ardından Bolu Belediyesi’nin yangından 19 günce yanan otelin restoranına "yangın yeterlilik belgesi" verdiği ortaya çıktı.
CHP’li belediye yanan otele rapor vermiş
CHP’li belediye yanan otele rapor vermiş
CHP'li belediye yanan otele rapor vermiş
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