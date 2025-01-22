22 Ocak 2025, Çarşamba
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CHP'li belediye yanan otele rapor vermiş
Kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangının altından CHP ihmali çıktı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Kartalkaya yetki alanım değil" açıklamasının ardından Bolu Belediyesi’nin yangından 19 günce yanan otelin restoranına "yangın yeterlilik belgesi" verdiği ortaya çıktı.