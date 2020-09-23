CHP'li Belediye Başkanı Fethiye'de tatilcinin aracını tekmeledi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polise başvuran bir tatilci Çağlar Özbakır, trafikte tartıştığı CHP’li Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ‘mala zarar verme’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ten ifade vermişti. O olayın görüntüleri ortaya çıktı.