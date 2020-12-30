CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası!

CHP'li Bakırköy Belediyesi eski Meclis üyesi İlknur Meral'in Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satılması sırasında, belediye tarafından satışa katılmasına engel olunduğu ve darp edildiğini iddia ettiği görüntüler tepki topladı. Meral, iki parmağının kırıldığını savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Bakırköy Belediyesi Meclisi eski üyesi İlknur Meral yaşananları şöyle anlattı:

"Bakırköy'deki Hızalan sitesinden 98 yılında bir ev almıştım. 2013 yılında Asoy Karca diye bir inşaat şirketi 10 katlı bir maketle gelip arazimizi istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onay verdi dediler. Bazı ev sahipleri kira yardımı adı altında verilen 40 bin lirayı aldılar. Belediyeye sordum. Öyle bir şey olamaz. Emsali yok dediler. Bu defa yine aynı kişilerle Ertmim inşaat şirketi olarak 5 katlı bir proje teklifinde bulundular ve ihtar çektiler. 40 bin lira alanlara ihtar çekerek ikinci sözleşmeyi imzalayın dediler. İmzalamadığınız takdirde tazminat davası açıp daha çok katını alırız dediler. İnsanlar korkup imzaladı. 3 parselde 3'te 2 çoğunluğu sağladılar. 2018'de her parselden kat malikleri gidip biz 3'te 2 çoğunluğu sağladık, 3'te 1'in malının satışına gidilsin diye dilekçe verdiler. 2018'de ihtiyati tedbir kararıyla durdurduk. 2019 Mart ayında yine bir satış geldi bu 3 parsele. Bu defa İdare Mahkemesi'nden durdurduk.

"SÜRÜKLENDİM, BAYILDIM KENDİMİ KAYBETTİM"

Bugün benim dairemin de olduğu parsel satışa çıktı. Tamam biz imzalamadık satın. Ama rayiç bedelini bize niye bildirmiyorsunuz. Metrekaresini kaçtan satıyorsun, bana ne veriyorsun. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bana satış bedelini göndermeden kaça satıyorsun benim evimi. Tek bildiğimiz alıcılar içeri girsin satıcılar çıksın. Niye ben çıkıyorum. Beni dışarı atıyorlar. Atan Tülay Bikiş. Belediye Mali Hizmetler müdürü ve başkan yardımcısı. Sesimi çıkarmayacağım, arkada oturacağım diyorum. Bizi dışarı çıkarıyorlar biz içeri giriyoruz. Bu seferde Tülay Hanım alıcıları alıp içerde gizli bir oda varmış oraya götürdü. Nasıl gizli yaparsın bu satışı bir şey mi var ben de öğreneyim. Eğer sorun çıkarırsam da beni dışarı at diyorum. Güvenlik beni bırakmadı. İnşaat mühendisi Gökçe Filiz de vardı. Hepsi müdahale etti bana. Korkunç bir gündü. Ben içeri giriyorum. Beni itiyorlar. Yere düştüm. Sinir krizleri geçirdim. Sürüklendim. Bayıldım. Kendimi kaybettim. Beni içeri almazsanız kendimi öldüreceğim dedim dışarda. Beni niye bu duruma sokuyorsun. Ben hırsız mıyım ben dolandırıcı mıyım. Ben emekli öğretmenim. 25 yıl hizmet verdim. Aynı zamanda eski meclis üyesiyim. Ben yerlerde süründüm ayıldım bayıldım o arada nasıl darp edildim bilmiyorum. O anları hatırlamak istemiyorum. Sağ elim şişti ve ağrıyor. Onlar içerde kapı kilitli ne yaptılar bilmiyorum. Herhalde benim durumumdan dolayı 15 gün sonraya ertelemişler satışı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sonra hastaneye gittim. Film çekildi. Serçe ve yüzük parmağım kırılmış. Sağ elimi hiç kullanamıyorum. Hiç iyi değilim. Zaten İmar müdürü Paşa Sarıbaş'la yardımcısı Elif Umar bize bu konuda hep sıkıntı verdiler. Zaten Elif Umar'ın kocası Sinan Umar bu projenin içindeki mimar. Gökçe Filiz de bu işin içinde. Satmak için çaba sarf ediyorlar. Bakın idare mahkemesinden karar çıkmadı. Sözleşmede kat maliklerine sunulan proje diyor. Bize proje sunulmadı ki. Projeyi getirin hemen imzalayacağız."

Öte yandan Bakırköy Belediye Başkanlığı yayınladığı yazılı açıklamada Bakırköy'deki Hızalan sitesindeki binaların riskli yapı ilan edilmesi sonrası maliklerin 3'te 2 çoğunluğu ile binaların yenilenmesi kararı alındığı, müteahhit ile yaptıkları sözleşmeye katılmak istemeyen paydaşların paylarının satışı yoluna gidildiği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yasalar gereği anlaşma sağlayan paydaşlara açık artırma usulü ile satılmasına ilişkin ihale yapılırken, bu satış işlemini engellemek isteyen İlknur Meral tarafından basına yansıyan arzu edilmeyen olaylar yaratılmıştır. Söz konusu satış işleminde, sadece bakanlık tarafından verilmiş olan görevi ifa eden belediyemizce yapılan tüm iş ve işlemler hukuka uygun olarak yapılmıştır. Kaldı ki satışı engellemek isteyen İlknur Meral tarafından İstanbul 8. İdare Mahkemesine 2020/1945 esas sayılı dosya ile yapılan başvuruda mahkeme 28 Aralık 2020 tarihinde satışın yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir sebep olmadığına dair karar vermiştir. Basında çıkan haberlerin aksine herhangi bir vatandaşın darp edilmesi kesinlikle söz konusu olmadığı gibi olay belediye başkanlığı binamızda ve başkanlık makamında da gerçekleşmemiştir. Basına yansıyan belediye başkanımızı ve belediye çalışanlarımızı suçlayan ve asla gerçekle ilgisi olmayan açıklamaları nedeniyle ilgili kişiler hakkında gerekli hukuki yollara başvurulacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."