CHP'li Aytuğ Atıcı'dan 6'lı koalisyonun küçük ortaklarına ayar: "Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor"

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında CHP'den vekillik koltuğu isteyen 6'lı koalisyondaki ortaklarına sert sözlerle yüklendi. "Beğenmediğiniz bir ideolojinin listesinde vekil adayı olarak yer almak çok vahim" diyen Atıcı, "Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor." ifadelerini kullandı.