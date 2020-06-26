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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı! Bin 500 işçi daha kapının önüne koyuluyor

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Giriş: 26.06.2020 14:13
Güncelleme:26.06.2020 14:14
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bin 500 işçi daha Kurban Bayramı öncesinde işten çıkarıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin hemen sonrasında göreve gelen CHP’li Zeydan Karalar işçi kıyımına başladı. 3 binden fazla kişinin ekmeğiyle oynayan Karalar yapmış olduğu hizmetlerle değil işçi kıyımlarıyla gündeme geldi. Zeydan Karalar'ın son olarak Kurban Bayramı öncesi bin 500 işçiyi işten çıkardığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü.
CHPnin işçi kıyımına karşı sendikalar eylemde! Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalara tepki yağıyor CHP'NİN İŞÇİ KIYIMINA KARŞI SENDİKALAR EYLEMDE! ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI ZEYDAN KARALAR'A TEPKİ YAĞIYOR
CHPli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sözünü verdiği indirimi yapmadı! Toplantı karıştı CHP'Lİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR SÖZÜNÜ VERDİĞİ İNDİRİMİ YAPMADI! TOPLANTI KARIŞTI
CHPli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir kez daha kendi kendini yalanladı! CHP'Lİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR BİR KEZ DAHA KENDİ KENDİNİ YALANLADI!
CHPli Zeydan Karalardan yalan üstüne yalan! Sahra hastanesinden sonra şimdi de ekmek... CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR'DAN YALAN ÜSTÜNE YALAN! SAHRA HASTANESİNDEN SONRA ŞİMDİ DE EKMEK...

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı!
CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı!
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