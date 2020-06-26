CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı! Bin 500 işçi daha kapının önüne koyuluyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bin 500 işçi daha Kurban Bayramı öncesinde işten çıkarıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin hemen sonrasında göreve gelen CHP’li Zeydan Karalar işçi kıyımına başladı. 3 binden fazla kişinin ekmeğiyle oynayan Karalar yapmış olduğu hizmetlerle değil işçi kıyımlarıyla gündeme geldi. Zeydan Karalar'ın son olarak Kurban Bayramı öncesi bin 500 işçiyi işten çıkardığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü.