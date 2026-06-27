ABD: Hürmüz’ü vurduk – İran: Yanıt vereceğiz

A Haber ekranlarında 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Aklın Yolu programında, “Başörtüsü üzerinden provokasyon denemesi, İnanç özgürlüğünü kimler hazmedemiyor?, Trump NATO’ya jet motoruyla mı geliyor?, 700 milyon dolara 80 adet jet motoru alınacak, Dünya neden KAAN’ı konuşuyor?, KAAN’a yerli motor ne zaman gelir?, NATO Genel Sekreteri: NATO 3.0 dönemi başlıyor, Hürmüz’de patlamalar yaşanıyor, Trump: İran ateşkesi ihlal etti, ABD: Hürmüz’ü vurduk – İran: Yanıt vereceğiz” sorularına yanıt arandı?