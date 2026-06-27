Hürmüz Boğazı'nda kritik 60 gün: İran’ın ‘ücretsiz geçiş’ planı

ABD ile İran arasında imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptı, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni geçiş düzenlemesini gündeme taşıdı. Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde gemilere 60 gün boyunca "ücretsiz ve güvenli geçiş" vaadi tartışılırken, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanları Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalara yönelik saldırısının ardından bölgede yeniden yükselen gerilimi, geçiş rejiminin hukuki boyutunu ve deniz taşımacılığına yönelik olası riskleri değerlendirdi.