26 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Zeydan Karalar'dan yalan üstüne yalan! Sahra hastanesinden sonra şimdi de ekmek...

CHP'li Zeydan Karalar'dan yalan üstüne yalan! Sahra hastanesinden sonra şimdi de ekmek...

Corona virüsün (Covid-19) ’ye sıçramasının hemen sonra prim yapmak için bin yataklı yaptırıldığını söyleyen ardından foyası ortaya çıkan ’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı , bu sefer de üzerinden yalana sarıldı. Zeydan Karalar, halk ekmeği 5 kuruşa sattıklarını öne sürdü. Ancak Adana’daki bayilerde ekmek 80 kuruşa satılıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
ABONE OL
CHP'Lİ KARALAR'DAN YALAN ÜSTÜNE YALAN!
31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana söylediği yalanlarla gündemden düşmeyen 'li Büyükşehir Belediye Başkanı , yalan zincirine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta "Adana'da bin yataklı kurduk" yalanını ortaya atan Karalar, bu defa 'Halk ekmeği 5 kuruşa satıyoruz' dedi.

EKMEK 80 KURUŞ

'de 'nın sunduğu sabah programına katılan Zeydan Karalar, halk ekmeği bedavaya dağıtmak istediğini ancak ücretsiz dağıtımına valilik tarafından izin verilmemesi üzerine ekmeği 5 kuruşa satmaya başladıklarını ileri sürdü. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Zeydan Karalar'ın 5 kuruşa ekmek satıyoruz iddiasını yalanladı. Gülçatı, Adana'daki halk ekmek bayilerinde ekmeğin 5 kuruşa değil, 80 kuruşa satıldığını söyledi.

ADANA "KARALAR" BAĞLADI

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Gülaçtı şunları söyledi:

"Popülizm dolu bir söylem ve yüzlerce vaat ile propagandası yapan sayın Karalar, görevi devraldıktan sonra Adana'mız için taş üstüne taş koymadığı gibi sürekli olarak da Adanalıları aldatmaya dayalı bir politika uyguladı. Seçim öncesi sözü olan suya yapılacak İndirimden kaçtı. Tek bir işçi işten çıkarmayacağım demesine rağmen, binlerce insanı işten çıkardı. Çalışanlar da aylarca maaş alamadı. Şehirci ulaşıma yüzde 16 yaptı. Otobüs sefer sayılarını azalttı. Halk ekmek büfelerinin sayısını, üretilen ekmek adedini ve çeşidini büyük ölçüde azalttı. Ekmeğe %33 zam yaptı. Yani Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bir yıl içinde bol bol gezerken Adana için tek bir çivi çakamadı. CHP'li belediye başkanı yönetiminde geçen bir yıl Adana için tam bir yıkım yılı oldu. Adana karalar bağladı."

İNDİRİM DEĞİL, YÜZDE 33 ZAM YAPMIŞ!

Öte yandan Zeydan Karalar Adana halk ekmeğinin günlük üretim sayısını da düşürmüştü. Belediye başkanı seçildikten sonra günlük 320 bin adet olan ekmek üretim kapasitesini 200 bin adede, ekmek çeşidini de 11'den bire düşüren Karalar, halk ekmek büfe sayısını yarı yarıya azaltmış ekmek fiyatına da yüzde 33 zam yapmıştı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar sahra hastanesini göstermiyor! AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Karalar'a sert eleştiri CHP'Lİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI ZEYDAN KARALAR SAHRA HASTANESİNİ GÖSTERMİYOR! AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU VE KARALAR'A SERT ELEŞTİRİ
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar sahra hastanesini göstermiyor! AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Karalar'a sert eleştiri

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA