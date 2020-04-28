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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir kez daha kendi kendini yalanladı!

'li Başkanı bir kez daha kendiyle çelişti. İki gün önce 'de yaptığı açıklamada, "Bedavaya ekmek dağıtmamıza izin vermediler, biz de 5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz." yalanını ortaya atmıştı. Bugün bir kez daha FOX TV canlı yayına bağlanan CHP'li Karalar, ''Valimiz arayıp 'Başkanım ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim. Hatta valimiz birlikte dağıtmayı önerdiler.'' itirafında bulundu. CHP'li Karalar'ın bu itirafı ''yalanda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla yarışıyor'' yorumunu yaptırdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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CHP'Lİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR BİR KEZ DAHA KENDİ KENDİNİ YALANLADI!

'li Başkanı iki gün önce 'ye yaptığı açıklamada, "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir kez daha kendi kendini yalanladı! CHP'Lİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR BİR KEZ DAHA KENDİ KENDİNİ YALANLADI!

YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ!

Bugün bir kez daha FOX TV canlı yayınına katılan CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ''Valimiz arayıp 'Başkanım ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim. Hatta valimiz birlikte dağıtmayı önerdiler.'' itirafında bulundu.

BU İLK YALANI DEĞİL!
CHP Genel Başkanı 'nun; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunun ortaya çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU: ZEYDAN KARALAR 1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİ YAPTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu öne sürmüş ve "Bakın sahra hastanesi. Zeydan Karalar 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" iddiasında bulunmuştu.

FUAR ALANINA SADECE BÖLMELER KONULMUŞ!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Sahra hastanesi olduğu iddia edilen yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi olduğu, fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunu bildirildi.

CHP'li Zeydan Karalar'dan yalan üstüne yalan! Sahra hastanesinden sonra şimdi de ekmek... CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR'DAN YALAN ÜSTÜNE YALAN! SAHRA HASTANESİNDEN SONRA ŞİMDİ DE EKMEK...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın 'sahra hastanesi' yalanına tepki yağıyor: Bildiğin pazar yeri CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU VE ZEYDAN KARALAR'IN 'SAHRA HASTANESİ' YALANINA TEPKİ YAĞIYOR: BİLDİĞİN PAZAR YERİ

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