CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir kez daha kendi kendini yalanladı!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar iki gün önce FOX TV'ye yaptığı açıklamada, "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım" ifadelerini kullanmıştı.

YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ!

Bugün bir kez daha FOX TV canlı yayınına katılan CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ''Valimiz arayıp 'Başkanım ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim. Hatta valimiz Vefa Destek Gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler.'' itirafında bulundu.

BU İLK YALANI DEĞİL!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunun ortaya çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU: ZEYDAN KARALAR 1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu öne sürmüş ve "Bakın sahra hastanesi. Zeydan Karalar 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" iddiasında bulunmuştu.

FUAR ALANINA SADECE BÖLMELER KONULMUŞ!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Sahra hastanesi olduğu iddia edilen yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi olduğu, fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğunu bildirildi.