CHP’den YSK'ya itiraz! Seçim takvimi nasıl işleyecek?

Seçim ikinci tura kaldı. İlk tur resmi sonuçlar 19 Mayıs'ta açıklanacak. İkinci tur seçim 28 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak. İlçe seçim kurulu kararları ve tutanaklara itiraz 17'de bitecek. İtirazlar il seçim kurullarınca 23.59'a kadar karara bağlanacak. 20 Mayıs'ta gümrük kapıları ve yurt dışında sandığa gidilecek. 24 Mayıs'ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Detayları A haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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