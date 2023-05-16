17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’den YSK'ya itiraz! Seçim takvimi nasıl işleyecek?

CHP’den YSK'ya itiraz! Seçim takvimi nasıl işleyecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2023 15:31
Seçim ikinci tura kaldı. İlk tur resmi sonuçlar 19 Mayıs'ta açıklanacak.  İkinci tur seçim 28 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak. İlçe seçim kurulu kararları ve tutanaklara itiraz 17'de bitecek. İtirazlar il seçim kurullarınca 23.59'a kadar karara bağlanacak. 20 Mayıs'ta gümrük kapıları ve yurt dışında sandığa gidilecek. 24 Mayıs'ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Detayları A haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Davamız büyük yarınlar aydınlık! HAYDİ!
"Davamız büyük yarınlar aydınlık! HAYDİ!"
İsmail Erel yaşadıklarını anlattı
İsmail Erel yaşadıklarını anlattı
Kılıçdaroğlu’na HDPKK tepkisi
Kılıçdaroğlu'na HDPKK tepkisi
Şehit İlhan toprağa verildi
Şehit İlhan toprağa verildi
Almanya ve FETÖ’cüler yayınlardan rahatsız!
Almanya ve FETÖ'cüler yayınlardan rahatsız!
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatlarına mesaj
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına mesaj
Milyonları indirdi kayıplara karıştı
Milyonları indirdi kayıplara karıştı
FETÖ hükümlüsü Çepik’in kızından depremzedelere tehdit
FETÖ hükümlüsü Çepik'in kızından depremzedelere tehdit
İsmail Erel yaşadıklarını A Haber’de anlattı
İsmail Erel yaşadıklarını A Haber'de anlattı
Türk gazeteciler serbest bırakıldı!
Türk gazeteciler serbest bırakıldı!
Kulübe alınmayınca dehşet saçtılar!
Kulübe alınmayınca dehşet saçtılar!
Kurum’dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki
Kurum'dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki
Daha Fazla Video Göster