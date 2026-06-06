CHP'den son kulisler A Haber'de! Kılıçdaroğlu: Çift başlılığa müsaade etmeyiz

Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor, siyasetin ateş hattında tansiyon her geçen saniye daha da yükseliyor. "Değişim" fırtınası, parti içindeki fay hatlarını derinleştirirken, büyükşehir belediye başkanlarının devreye girdiği kritik zirveden "çift başlılık" resti çıktı. Yolsuzluk iddiaları, FETÖ ile mücadele ve parti içi iktidar kavgasının tam ortasında, Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozarak "Hesap soracağım" çıkışıyla tarihi bir meydan okumaya imza attı. İşte CHP koridorlarında yaşanan depremin tüm detayları...