Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Bunun en büyük kazananı Türkiye olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde ekonomi dünyasına ve uluslararası yatırımcılara yönelik tarihi mesajlar verdi. Türkiye'nin küresel bir ticaret merkezi olma yolundaki kararlılığını vurgulayan Erdoğan, ihracattaki Cumhuriyet tarihi rekorlarından savunma sanayindeki dev atılımlara, yatırımcılara yönelik yeni vergi teşviklerinden İstanbul Finans Merkezi'nin vizyonuna kadar pek çok kritik başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.