CHP’den siyasi operasyon yalanı! A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum

İBB’de başlatılan yolsuzluk soruşturması genişliyor. Rüşvet çarkına dair yeni skandallar Büyükçekmece’ye uzanırken, A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler soruşturmayı gölgelemeye çalışan siyasi manipülasyonlara dikkat çekti. AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş ise, yargıya baskı yapmakla suçlanan tarafın bizzat CHP’liler olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.