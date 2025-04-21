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CHP’den siyasi operasyon yalanı! A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum

CHP'den siyasi operasyon yalanı! A Haber'de uzman isimden çarpıcı yorum

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Giriş: 21.04.2025 02:58
İBB’de başlatılan yolsuzluk soruşturması genişliyor. Rüşvet çarkına dair yeni skandallar Büyükçekmece’ye uzanırken, A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler soruşturmayı gölgelemeye çalışan siyasi manipülasyonlara dikkat çekti. AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş ise, yargıya baskı yapmakla suçlanan tarafın bizzat CHP’liler olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP’den siyasi operasyon yalanı! A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum
CHP’den siyasi operasyon yalanı!
CHP'den siyasi operasyon yalanı!
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