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CHP'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

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Giriş: 13.01.2021 12:30
Güncelleme:13.01.2021 13:12
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terör suçundan tutuklu yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. 6-8 Ekim olayları iddianamesinin hukuki olmadığını ileri süren Tanrukulu, davanın sanıklarından Demirtaş'ı aklamaya çalıştı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terör suçundan tutuklu yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. 6-8 Ekim olayları iddianamesinin hukuki olmadığını ileri süren Tanrukulu, davanın sanıklarından Demirtaş'ı aklamaya çalıştı.

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