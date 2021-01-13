Erkan Tan: CHP kin ve nefret söylemiyle partiden kopmaları önleyebileceğini sanıyor
A Haber spikeri Erkan Tan, CHP’nin seçmenini bir arada tutmak için nefret söylemi ürettiğini belirterek, “Partiden kopma, dağılma, parçalanma, kin ve nefret politikalarıyla önlenebilir sanıyorlar” dedi.
A Haber spikeri Erkan Tan'ın açıklamaları:
"Kılıçdaroğlu, CHP, CHP'nin sözcüleri, Millet İttifakı'nın diğer unsurları neden nefret ve kin söyleminde ısrar ediyorlar? Bunu bilerek, isteyerek, planlayarak yapıyorlar.
CHP'li seçmenin üzerinde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında nefret düzeyinde duygu ve düşünce oluşturmak çabasından vazgeçmiyorlar.
CHP'nin idarecileri de aynen genel başkanlarını takip ediyorlar. CHP oy tabanını ve seçmenini bu kin ve nefretle diri, canlı tutmak istiyor.
Partiden kopma, ayrılma, dağılma, parçalanma bu iğrenç yalan, hakaret, kin ve nefret politikalarıyla önlenebilir sanıyorlar.
Millet İttifakı'nı da bir arada tutmak için bunu kullanıyorlar. Çünkü Millet İttifakı'nın başka bir ortak noktası yok.
Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında, kin ve nefretinde birleşmişler.
Bu kin ve nefreti canlı ve diri tutmayı dağılmamak için bilerek, isteyerek ve planlayarak yapıyorlar."