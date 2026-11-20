İBB Meclisinde ulaşım zammı tartışması! AK Partili Demirhan'dan sert eleştiri
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin son 7 yılda yüzde 1.680 arttığı öne sürüldü. İBB Meclisinde konuşan AK Partili Hamdi Demirhan, ulaşım ücretlerine yapılan zamları ve yerine getirilmediğini savunduğu seçim vaatlerini gündeme taşıdı. Demirhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik eleştirisinde, "İstanbullulara külfet oldunuz." ifadelerini kullandı.
Doğukan HavuzEditör
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