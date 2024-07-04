04 Temmuz 2024, Perşembe
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CHP'den satılık Üsküdar Belediyesi! Milyonluk ev ve arsaları satışa çıkardılar! Paralar nereye gidecek?
AK Parti dönemindeyken en ufak bir gayrimenkul satışına karşı çıkan CHP, Üsküdar'da belediyeyi borçsuz bir şekilde devraldıktan sonra milyonluk taşınmazları internet üzerinden satışa çıkardı. CHP'li Sinem Dedetaş'ın taşınmazları bu kadar hızlı elden çıkarmak istemesi kafalarda soru işareti bırakırken, eski belediye başkanı AK Partili Hilmi Türkmen 5 yılda yapılmayan seçimin tek seferde yapılmasına tepki gösterdi. Türkmen, "Bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor" dedi.