CHP'den Maltepe'de alçak saldırı! Ramazan amcayı tekmeleyen 6 kişi yakalandı

İstanbul Maltepe’de CHP’liler 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı. Konu ile ilgili 6 kişi yakalandı. Suç kayıtları ortaya çıktı.

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