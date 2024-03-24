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CHP'den Maltepe'de alçak saldırı! Ramazan amcayı tekmeleyen 6 kişi yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.03.2024 22:15
İstanbul Maltepe’de CHP’liler 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı. Konu ile ilgili 6 kişi yakalandı. Suç kayıtları ortaya çıktı.
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