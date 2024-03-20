20 Mart 2024, Çarşamba
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CHP'den İmamoğlu'nun para kulelerine akılalmaz savunma: Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin BULUT, CHP'deki deste deste para kuleleri görüntüleri ile ilgili katıldığı Halk TV yayınında yaptığı savunma ile sosyal medyada gündem oldu. Bulut, CHP'deki kayıt dışı para kulelerini, "Aslında şuna bakmak lazım. Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım. Bir yer satın alacaksınız, çuval çuval parayla gidiyorsunuz. Yazık. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hal. İnsan ondan utanır. Bir yer satın alacaksınız, 10-15 kişi birden çuvalları yükleniyor. O para saatlerce sayılıyor ve birileri de bunu malzeme yapıyor. Vatandaşlar bunları yemez. O görüntülerin kıymet-i harbiyesi kalmadı." sözleriyle savundu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.