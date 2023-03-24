CHP'den HDP'yi masumlaştırma çabası! CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP'nin tutum belgesi bizi rahatsız etmiyor

CHP'den HDP'nin "tutum belgesinden rahatsız değiliz" açıklaması var. Bu açıklamayı CHP'li Aytuğ Atıcı yaptı. Tutum belgesi tartışılırken akıllara İmralı tutanakları geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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