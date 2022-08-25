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CHP'den AK Partili bakan ve milletvekillerine yargılama tehdidi! Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler

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Giriş: 25.08.2022 16:48
5. Edremit Kitap Fuarı'nda konuşma yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler geldi. Başarır, "Bir kişi özel yargılanacaktır" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Başarır'ın yanı sıra CHP ve İYİ Parti'ye yakın gazeteci Yavuz Selim Demirağ ve yine aynı fuarda konuşan CHP'li Mehmet Tüm ile TİP'li Erkan Baş da hakaret ve tehdit dolu ifadeler kullandı.
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