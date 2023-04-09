CHP’deki eylem söylem uyuşmazlığı listede! Sadullah Ergin CHP listesinden DEVA'nın adayı

14 Mayıs seçimleri yolunda siyaset arenasında hiç alışık olmadığımız kadar keskin dönüşlere tanıklık etmekteyiz. DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması, 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ergin'le ilgili yıllar önce söylediklerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu Ergin'le ilgili, o dönem "Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda adalet bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti. Bu yaşananlar ardından CHP kanadından Ergin’in adaylığı ve ortaya çıkan aday tablosuna ağır eleştiriler geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN