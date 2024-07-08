08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

CHP'de yine kazan kaynıyor!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2024 10:38
CHP'nin son MYK toplantısında 394 partilinin disiplin kuruluna sevk edilmesi ortalığı karıştırdı. Aradan geçen 4 günlük süreçte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu onlarca kişi ziyaret etti. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi ne zaman?
Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi ne zaman?
CHP’de yine kazan kaynıyor!
CHP'de yine kazan kaynıyor!
Terör örgütü PKK’dan “bittik” toplantısı
Terör örgütü PKK’dan “bittik” toplantısı
Osmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydi
Osmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydi
15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe
15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe
Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken karar!
Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken karar!
CHP’de kıyak atama tam gaz…
CHP’de kıyak atama tam gaz…
AK Parti MYK toplanıyor
AK Parti MYK toplanıyor
NATO Zirvesi öncesi gözler Türkiye’ye çevrildi
NATO Zirvesi öncesi gözler Türkiye’ye çevrildi
“Adolf Hitler” özentisi “Binyamin Netanyahu”
“Adolf Hitler” özentisi “Binyamin Netanyahu”
Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman?
Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman?
PKK yandaşları Hollanda’nın galibiyetini kutladı
PKK yandaşları Hollanda’nın galibiyetini kutladı
Daha Fazla Video Göster