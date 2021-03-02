CHP'de yeni kaset skandalı! Teoman Sancar'ın istifa nedeni belli oldu

Son dakika haberine göre; CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın ani istifası 'İnce'nin partisine katılacak' söylentilerine yol açtı. Ancak gerçek çok farklı çıktı. Sancar'ın uygunsuz görüntülerinin olduğu bir görüntü kaydı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne gitti. Kılıçdaroğlu, Sancar'ın görüntülerini izleyerek 'İstifa etsin' talimatı verdi.