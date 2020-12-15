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CHP'de taciz suskunluğu! Tacizcileri kimler koruyor? A Haber'de değerlendirdiler

A Haber
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Giriş: 15.12.2020 13:46
Güncelleme:15.12.2020 13:50
CHP'de art arda gelen taciz skandalları tartışılmaya devam ederken CHP'nin sessizliği tepkilere neden oluyor. Peki CHP'deki taciz skandallarına Genel Merkez neden sessiz? Skandalları kim neden görmezden geliyor? Taciz-tecavüz skandallarına neden ses çıkarılmıyor? Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de art arda gelen taciz skandalları tartışılmaya devam ederken CHP'nin sessizliği tepkilere neden oluyor. Peki CHP'deki taciz skandallarına Genel Merkez neden sessiz? Skandalları kim neden görmezden geliyor? Taciz-tecavüz skandallarına neden ses çıkarılmıyor? Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız, "CHP yönetimi bu konuyla alakalı herkesten önce buralara birer müfettiş şeklinde bir araştırma yaptırması gerekirdi. Belki de olayların artacağını düşündüklerinden üzerine gitmek istemiyorlar." dedi.

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ise "Böyle konularda linç kültürü CHP'nin kültürü. CHP sadece bu meselede değil toplumsel meselelerde büyük oranda gerçeklikten kopmuş bir parti görünümü veriyor" ifadelerini kullandı.

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