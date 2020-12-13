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CHP'deki taciz skandallarına neden sessizler? Kimler neden perdeliyor?

A Haber
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Giriş: 13.12.2020 13:05
Güncelleme:13.12.2020 13:39
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki taciz skandallarına neden sessiz? Tacizi kimler neden perdeliyor? CHP İstanbul teşkilatındaki skandallar örtülmeye mi çalışılıyor? Skandallar suni gündemle mi perdeleniyor? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki taciz skandallarına neden sessiz? Tacizi kimler neden perdeliyor? CHP İstanbul teşkilatındaki skandallar örtülmeye mi çalışılıyor? Skandallar suni gündemle mi perdeleniyor? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

ZİHNİYET PROBLEMİ VAR

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı: Skandala ilişkin yorumlar değil de zihniyete ilişkin yorumlar yapmak lazım. CHP'nin içinde çok ciddi şekilde taciz ve tecavüz iddiaları var ama bakıyorsunuz kadın milletvekilleri dahil bunlar olabilir normaldir diyerek taciz ve tecavüzü aklayan ifadeler kullanıyorlar. Burada bir zihniyet problemi var. Ahlaki bir problem var. CHP'de bundan sonra da taciz ve tecavüz vakalarının olmasını sağlayacaktır.

Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi: CHP Muharrem İnce'nin de belirttiği gibi skandallar partisine dönüştü. Son 15 gün içerisinde yalan iftira taciz tecavüz iddialarıyla gündeme geliyor.

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