CHP'de skandalın adı: Canan Kaftancıoğlu! 'Atatürk' diyemeden andı

CHP'de 'Atatürk' krizi yeniden kapıda... CHP'lilerin 'Atatürk' demediği için topa tuttuğu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Kasım nedeniyle paylaştığı mesajında yine "Atatürk" ifadesini kullanmadı. Gözler yeniden CHP çevrelerine çevrildi. Kaftancıoğlu'nun mesajına CHP'lilerin ne tepki vereceği merak konusu...

CHP'de 'Atatürk' krizi yeniden kapıda... CHP'lilerin 'Atatürk' demediği için topa tuttuğu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Kasım nedeniyle paylaştığı mesajında yine "Atatürk" ifadesini kullanmadı.

Gözler yeniden CHP çevrelerine çevrildi. Kaftancıoğlu'nun mesajına CHP'lilerin ne tepki vereceği merak konusu...

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından 10 Kasım için yaptığı işte o paylaşım;