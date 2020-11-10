10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de skandalın adı: Canan Kaftancıoğlu! 'Atatürk' diyemeden andı

CHP'de skandalın adı: Canan Kaftancıoğlu! 'Atatürk' diyemeden andı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2020 21:53
Güncelleme:10.11.2020 22:01
CHP'de 'Atatürk' krizi yeniden kapıda... CHP'lilerin 'Atatürk' demediği için topa tuttuğu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Kasım nedeniyle paylaştığı mesajında yine "Atatürk" ifadesini kullanmadı. Gözler yeniden CHP çevrelerine çevrildi. Kaftancıoğlu'nun mesajına CHP'lilerin ne tepki vereceği merak konusu...

CHP'de 'Atatürk' krizi yeniden kapıda... CHP'lilerin 'Atatürk' demediği için topa tuttuğu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Kasım nedeniyle paylaştığı mesajında yine "Atatürk" ifadesini kullanmadı.

Gözler yeniden CHP çevrelerine çevrildi. Kaftancıoğlu'nun mesajına CHP'lilerin ne tepki vereceği merak konusu...

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından 10 Kasım için yaptığı işte o paylaşım;

'Atatürk' diyemeden andı! CHP'de skandal
'Atatürk' diyemeden andı! CHP'de skandal
Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve FETÖ'ye sahip çıktı
Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve FETÖ'ye sahip çıktı
Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj
Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Ankara'da yeni korona kısıtlaması
Ankara'da yeni korona kısıtlaması
10 Kasım verileri açıklandı! Ağır hasta sayısı...
10 Kasım verileri açıklandı! Ağır hasta sayısı...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs denetimi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs denetimi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan ilk açıklama
Kovid-19 aşısında son durum ne? Prof. Dr. Ünal anlattı
Kovid-19 aşısında son durum ne? Prof. Dr. Ünal anlattı
Bilirkişi raporunda Mert Yağız Köksal'ı asli kusurlu buldu
Bilirkişi raporunda Mert Yağız Köksal'ı asli kusurlu buldu
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan halka ağır hakaret!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan halka ağır hakaret!
Daha Fazla Video Göster