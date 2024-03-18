18 Mart 2024, Pazartesi
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CHP'de para sayma soruşturması! Dönemin CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ifadeye gelecek mi?
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktarırken Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.