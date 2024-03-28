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CHP'de para kulesinde soruşturma derinleşiyor! O isimlerin ifadeleri ortaya çıktı: 200 bin TL topladım sorumluluk il başkanlığında....

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 28.03.2024 16:00
CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya paraları saydığı görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma da derinleşiyor. Dün CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesinin ardından bugün de olayla ilgili ifade vermek için Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. İki isim de ifadelerinin ardından adliyeden ayrıldı. Turgay Özcan verdiği ifadede "Paraların hepsi kayıtlı. Zaten kayıtlı olmasa ondan haberdar olamazlar." ifadelerini kullandı. Yine ifade veren Ali Kılıç ise "200 bin TL bağış topladım, sorumluluk il başkanlığında" dedi. İşte detaylar....
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