CHP’de olaylı kurultayın perde arkası! Gazeteci Nuray Başaran: Ekrem İmamoğlu’nu odadan kovdular

CHP'nin olaylı kurultayında başından sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan Gazeteci Nuray Başaran, çarpıcı bilgiler paylaştı. ''Atatürk'ün koltuğu satıldı'' diyen Başaran, kurultayının iptal edilebileceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasından nasıl kovulduğunu anlattı.

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