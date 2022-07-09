09 Temmuz 2022, Cumartesi
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CHP’de kötü gidiş endişeye neden oldu! Kılıçdaroğlu’nun muhafazakar seçmen planı!
Girdiği tüm seçimlerden yenilgi ile ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'ü kader seçimi olarak görüyor. Ana muhalefet lideri bu nedenle kurmaylarına ve milletvekillerine sahada olun talimatı verdi. CHP'liler yaz boyu partiye mesafeli olan seçmeni ikna etmeye çalışacak. Kılıçdaroğlu da her salı Meclis’te yaptığı grup toplantılarını illere taşıyacak.