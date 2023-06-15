15 Haziran 2023, Perşembe
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CHP’de koltuk savaşlarının dünü ve bugünü! CHP’de baba-oğulların "Başkanlık" mücadelesi
28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yenilgiye uğradı. Seçim hezimetinden saatler sonra kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, "değişim" vurgusu yaparak "manevi babası" Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olduğunu dillendirdi açıkça. CHP’de daha önce de 2 kez yaşanmıştı "baba-oğul" kavgası. "Üçüncüsünde netice ne olur?" sorusu ise zamanla yanıt bulacak. İşte tüm detaylar…