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CHP'de kılıçlar çekildi herkes birbirine sallıyor! CHP eski milletvekili Sevigen: Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör

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Giriş: 17.06.2023 23:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özelinde CHP ve 8’li koalisyonu hezimete uğratmasının ardından dengeler bozuldu. Alınan ağır mağlubiyetin ardından koltuk savaşları her geçen gün daha da şiddetleniyor. Eski Devlet Bakanı ve CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, büyük hezimete rağmen görevini Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör
"Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör"
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