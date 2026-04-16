İnceleme görüntüleri çıktı: İşte okul katliamcısı İsa Aras’ın bilgisayarından çıkan sözde oyun

Okullarda peş peşe yaşanan saldırılar Türkiye’yi derinden sarsarken, Kahramanmaraş’taki olayda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin 9 kişinin ölümüne neden olduğu saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından gözler saldırganların dijital izlerine çevrildi. Yapılan incelemelerde, İsa Aras’ın bilgisayarında bulunan sözde oyunda, şiddet içerikli oyunlarda yer alan silahlı saldırı senaryolarına maruz kaldığı görülüyor.